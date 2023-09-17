Прорыв блокады РФ: в порт Украины вошло второе гражданское судно временным коридором

В порт "Черноморск", что в Одесской области, 16 сентября, около 22:00, вошел сухогруз Resilient Africa под флагом Палау, став вторым гражданским судном, прибывшим вне рамок "зернового" коридора.

Об этом свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.

По данным Администрации морских портов Украины, балкеры Aroyat и Resilient Africa 16 сентября были отшвартованы у причалов в порту "Черноморск" под погрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы. После загрузки, украинская агропродукция будет доставлена в страны Африки и Азии.

Напомним, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что после использования временного коридора для выхода заблокированных судов из портов Одессы, "Черноморская" и "Южного" два балкера Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом. Балкеры идут под флагом Палау, их экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

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