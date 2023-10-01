Прорыв блокады в Черном море: в портах возле Одессы возобновилось оживленное движение судов

Три балкера вышли из портов Черноморск и Южный, а пять новых судов направляются на загрузку.

Морские порты Южный и Черноморск в Одесской области возобновили активную работу. Здесь снова принимают и отправляют грузовые суда, в частности с агропродукцией.

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В конце сентября порт Южный принял под загрузку первые два судна – Ying Hao 01 и Azara. В порту Черноморск ожидал загрузки балкер Eneida. Сегодня все три судна (под флагами Либерии и Палау) вышли из портов, экспортируя более 127 тыс. украинской агропродукции и железной руды.

Также читайте Прорыв блокады в Черном море: второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию

Тем временем 5 новых судов направляются в порты на загрузку. Речь идет о кораблях Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria, New Legacy. Они должны забрать около 120 000 тонн украинской агропродукции в страны Африки и Европы.

Как известно, после выхода России по Черноморской зерновой инициативе был создан дополнительный маршрут движения грузовых судов из Украины, который будет вести к территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии, которая является одной из стран НАТО.

Напомним, после выхода из "зернового соглашения" в середине июля Россия нанесла 118 ударов по украинским портам. оккупанты повредили или уничтожили треть портовой инфраструктуры.

Читайте также: