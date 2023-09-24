Прорыв блокады в Черном море: второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию

В Турцию прибыл балкер Aroyat, загруженный 17 600 тоннами украинского зерна. Это второе судно, прошедшее по временному коридору через Черное море.

По данным Marine Traffic, Aroyat уже прошел Босфор и направляется в Египет.

Вышел этот балкер из порта "Черноморск" 22 сентября.

Напомним:

Как сообщали в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, с августа временным коридором воспользовались пять судов. Сначала украинские порты покинули корабли, заблокированные там с 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ.

21 сентября этим коридором впервые воспользовалось иностранное грузовое судно – Resilient Africa. Турецкий корабль успешно зашел к Черному морю и вернулся в пролив Босфор. Он вывез 3 тысяч тонн украинского зерна.

22 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что по коридору следуют три балкера — Azara, Ying Hao 01 и Eneida. Они должны вывезти из украинских портов более 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды.

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