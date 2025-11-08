"Прорыв был существенный": командир Волков Да Винчи предупредил об угрозе для еще одной области

Наступление на Днепропетровщину. / © ТСН.ua

На юге Днепропетровской области за последний месяц российским войскам удалось сформировать новые угрозы для Сил обороны Украины.

Об этом заявил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью Radio NV.

"Я думаю, угроза для Днепропетровской области сейчас существует большая", - ответил Филимонов на просьбу прокомментировать свои слова о том, что "год назад в это время мы стояли в населенном пункте Украинская (Донецкая область), а сейчас уже стоим на границе Днепропетровской области".

По словам командира, оккупационная армия имеет тактический успех у границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Там есть населенный пункт Покровское (Днепропетровщина - Ред.), очень созвучно с Покровском. Там тоже у врага есть успех. По моей информации, продвижение врага останавливают, но прорыв был существенный. За последний месяц, по разным оценкам, 20-25 километров. Это угроза - то, что происходит на полгода".

"Волки Да Винчи" отмечает: "большая угроза" активизации действия россиян существует и для Межевой на Днепропетровщине, куда оккупанты могут продвигаться в случае падения Покровска.

"Покровск будет для него (врага - Ред.) чрезвычайно хорошим плацдармом, чтобы и продолжить наступление на Донецкую область, в сторону Доброполья, Краматорска, Константиновки. И также откроет ему возможность наступать в сторону Павлограда", - предупредил Филимонов.

Напомним, заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко заявил, что РФ нацелилась еще и на Запорожье. Запорожское направление остается одним из приоритетных для российских оккупантов. Интенсивность атак на этот областной центр и близлежащие территории свидетельствует о неизменности планов России.