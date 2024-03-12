Прорыв добровольцев на территорию РФ: эксперт сказал, как рейды повлияют на ход войны

Да, проникновение на территорию РФ и последующие атаки – это тактические успехи. Однако важнее в этих операциях информационная составляющая.

Об этом "Фокусу" рассказал полковник запаса, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, уволить Курскую, Брянскую и Белгородскую области можно силами десятков тысяч военных с техникой и вооружением. Для информационно-силовых акций деятельность добровольцев прекрасно подходит.

"Смысл операций – доказать россиянам, что они живут не в безопасной, богатой и хорошо защищенной стране. "РДК", "ЛCР" и "Сибирский батальон" могут в любой момент неожиданно прорвать границы и закрепиться внутри России", – говорит эксперт .

Обычный россиянин должен задуматься: может власть и пропагандисты врут, рассказывая о стопроцентной защите государства? Потому что в телевизоре показывают одно, а за окном совсем другая картина: происходит стрельба и движется тяжелая техника.

Напомним, танки военных "Легиона Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", в которые входят граждане России, 12 марта пересекли границу Российской Федерации. Представители легиона и РДК сделали срочные заявления и рассказали о первых успехах.

Читайте также: