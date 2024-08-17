Прорыв границы РФ: в Минобороны Эстонии оценили, способны ли россияне на контрнаступление

Сейчас у России нет достаточно сил.

Пока нет признаков того, что агрессор у России достаточно сил для контрнаступления в Курской области и отбросить ВСУ с территории региона.

Об этом заявил заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Маттиас Пуусепп, сообщает ERR.

"По сообщениям российских социальных медиа ВС РФ вскоре должно совершить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия", — высказался он.

Пуусепп отмечает, что основные боевые действия ведутся в окрестностях города Суджа, что примерно в 44 километрах северо-восточнее Сум и на расстоянии около 10 километров от государственной границы.

"На основе данных по открытым картам под контролем ВСУ находится более 500 квадратных километров территории Курской области", — отметил эстонский военный.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович оценил, удастся ли армии РФ выбить ВСУ. По его словам, русская армия потеряла много военной техники и личного состава. Вооруженные силы РФ не в состоянии выбить освободительные войска со своей территории.

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