Прорыв границы на Закарпатье: подробности побега водителя автобуса в Словакию

Пограничники не смогли остановить водителя автобуса / © http://dpsu.gov.ua/

По факту скандального инцидента на КПП «Ужгород», где накануне водитель рейсового автобуса «Кошице-Свалява» бросил пассажиров на границе и сбежал в Словакию, открыто уголовное производство.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранители расследуют ДТП на границе, поскольку водитель автобуса во время бегства задел одного из пограничников, который получил повреждения в виде трещины кости.

Как утверждает журналист, брошенный на нейтральной территории автобус до 12:00 пятницы, 23 января, находился на пункте пропуска. Отсюда его забрали на штрафплощадку как вещественное доказательство по делу.

Пассажиры автобуса накануне были вынуждены пешком идти на территорию Украины для прохождения контроля.

По информации Виталия Глаголы, водитель автобуса имел два действующих загранпаспорта, один из которых остался у украинских пограничников, а другой он использовал, чтобы пешком пройти на территорию Словакии, где сейчас он находится вполне легально.

Как сообщалось ранее, водитель сбежал из зоны пограничного контроля, когда пограничники выяснили, что он находится в розыске ТЦК, и вызвали полицию.

Журналист выразил удивление, что при этом «целая пограничная смена не смогла остановить одного человека, который на режимном объекте международного пункта пропуска совершил прорыв границы».

По его словам, ожидается служебная проверка с оценкой действий должностных лиц, которые отвечали за контроль и безопасность на КПП.

Напомним, на украинско-польской границе недавно разоблачили очередную попытку нелегального пересечения — в грузовике, следовавшем за границу, нашли мужчину в специальном тайнике.