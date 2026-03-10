Прорыв на фронте: ВСУ почти полностью освободили одну из областей

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

На стыке Днепропетровской и Запорожской областей продолжаются наступательные действия, прошедшие все процедуры утверждения. ВСУ освободили более 400 квадратных километров территории.

Об этом заявил руководитель Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.

Кроме освобождения оккупированных населенных пунктов, отметил Комаренко, на несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от просочившихся туда россиян.

Реклама

«Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два — зачистить. Благодаря этим активным действиям в феврале есть положительная динамика — освобождено больше территории, чем потеряно», — заявил он.

По словам Комаренко, цель армии РФ заключалась в создании буферной зоны в Днепропетровской области.

Что касается ситуации на фронте, то ситуация сложная, но контролируемая. Самыми трудными остаются Покровское и Александровское направления. Именно на этих участках фронта сосредоточены основные усилия противника.

Ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что впервые с 2024 года Сил обороны перехватит оперативную инициативу на фронте. В феврале этого года удалось восстановить контроль над большей площадью земель, чем оккупировали россияне. В частности, украинские войска за месяц отразили 285,6 кв. км территории на Александровском направлении.

Реклама

В то же время DeepState сообщили, что Силы обороны продвигаются на одном из участков фронта, а также продолжают зачищать позиции российских войск на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. На отдельных участках продолжаются активные бои, в частности, за село Березово.

Между тем, командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что сейчас Гуляйполе Запорожской области — «почти оккупированное». Впрочем, по его словам, это часть замысла ВСУ.