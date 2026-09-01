Прорыв ПВО за 20 минут: военный эксперт рассказал о новой тактике вражеских "Шахедов"

Избиение российского «Шахеда» / © скриншот с видео

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Россия продолжает развивать ударные беспилотники, пытаясь сделать их более дешевыми, более быстрыми и пригодными к массовому производству.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал Анатолий Храпчинский, директор развития оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.

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Как РФ удешевляет воздушное нападение

Храпчинский отметил, что Россия долгое время искала способ удешевить средства воздушного нападения, одновременно увеличив их количество.

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«Вспомним, какие были массированные обстрелы с применением стратегической авиации, когда применялись крылатые ракеты по воздушному или морскому базированию. Тогда враг стремился увеличить как можно больше средств поражения, работавших по всей территории Украины. Надо говорить о том, что использование крылатых ракет Х-101, „Калибр“ — это дорогостоящее удовольствие для Российской Федерации плюс поднятие стратегической авиации, которая в ограниченном ресурсе.

Соответственно, враг долгое время искал решение, как ему удешевить средство воздушного нападения. Сделать его массовым и запускать не из какого-нибудь дополнительного ресурса, а, условно, с земли. Собственно, появление первых «Шахедов» было направлено на то, чтобы нагружать нашу противовоздушную оборону.

После того, как сначала мобильные огневые группы с пушками, затем дроны-перехватчики начали эффективно работать против такой угрозы, враг искал дальнейшее решение», — рассказал Храпчинский.

Эволюция «Гераней»: реактивная тяга и унифицированная утварь

По словам эксперта, Россия с помощью технологий и компонентов, полученных от Ирана и Китая, развивает новые модификации ударных дронов.

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«И с помощью Китая, с помощью Ирана появился сначала „Герань-3“. Это дрон, модернизированный с Герань-2, с ДВС под реактивный двигатель. У него нет таких больших скоростей, как, например, следующий „Герань-4“ или „Шахед“, потому что он предусматривался под ДВС.

Поэтому Россия сделала следующую интеграцию с Ираном и Китаем — это «Герань-4». Это полностью усиленный планер, готовый к серийному производству, использующий реактивную тягу.

Здесь, опять-таки, нужно вернуться к главному пониманию, что вся начинка этих «Шахедов», то есть связь, навигация, камеры, Mesh-связь, LTE-связь — все это унифицировано.

То есть оно ставится в любые «Шахеды», работает в едином механизме, за исключением скорости и принятия реакций. Поэтому, соответственно, если говорить о «Геране-4», это уже адаптированное для масштабируемого производства средство поражения. Еще и «Герань-5» — это копия иранского дрона «Карар»», — пояснил он.

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Ставка на масштабирование и истощение украинского ПВО

Храпчинский подчеркнул, что Россия стремится именно масштабировать производство таких способов поражения.

«Соответственно надо понять, что враг стремится идти в направлении масштабирования. То, что по количеству мы сейчас видим, то, что они производят, значит, началось производство активно этих средств поражения. И основная ставка сейчас у них будет именно на такие средства вооружения, потому что они дешевы по своим характеристикам.

А мы вынуждены перехватывать эти дешевые средства. Опять же, как и при первом применении «Шахедов» на ДВС, мы вынуждены применять дорогостоящие ракеты класса «воздух-воздух» или «поверхность-воздух». Что истощает наши ресурсы», — отметил эксперт.

Поиск собственных решений и необходимость автоматизации уничтожения целей

Храпчинский подчеркнул, что развитие дешевых массовых средств поражения является результатом продолжительной адаптации российской военной промышленности.

«Поэтому здесь для того, чтобы понять всеобщую проблему, надо понимать, что Россия до этого шла более двух лет с половиной.

Мы с вами не раз это в эфирах обсуждали, я объясняю, что враг будет искать дешевые решения. То, что мы не готовы, это неправильно сказать, мы можем сейчас перехватывать. Да, мы задействуем авиацию, мы задействуем наземные системы противовоздушной обороны, но это дорогое удовольствие, потому что мы ограничены в ресурсах, которые нам предоставляют западные партнеры.

Поэтому нужно искать свое собственное решение. И, опять-таки, не следует ожидать, что сейчас обнародовали, что появились дроны на реактивной тяге. Это всего 30% решения проблемы», — сказал он.

По его словам, Украине необходимо развивать не только средства перехвата, но и системы обнаружения и автоматизированного наведения.

«Так как нужна еще качественная детекция, нужно, чтобы на этой дроне была качественная система наведения. И вообще нужно переводить это в автоматизацию. Чтобы она работала, когда, условно, оператор командного пункта отмечает, что это враждебная цель. Запускает соответствующее средство поражения, и оно в автоматическом режиме уничтожает.

Потому что использование пилотов на реактивных скоростях, когда там больше 600 километров в час, это малоэффективно», — объяснил Храпчинский.

Слабые места российского производства дронов

По словам эксперта, российская система производства ударных дронов разветвлена, однако имеет зависимости, на которые Украина может влиять.

«Безусловно, враг разбрасывал сеть по всей территории Российской Федерации, но одновременно нужно не забывать, что китайские дроны. Да, корпуса может делать „Алабуга“, потому что там они действительно закупили определенные виды станков, которые позволяют, условно, склеивать или печатать чисто эти корпуса.

Дополнительно следует не забывать, что большое количество радиоэлектроники выпускается в Беларуси. Поэтому здесь я бы говорил о том, что это раскидистая система, но есть слабые узкие места, на которые мы можем повлиять и в дальнейшем сорвать возможность изготовления достаточного количества таких «Шахедов»», — отметил он.

В то же время противодействие российским дронам, по его мнению, не должно ограничиваться их перехватом в воздухе.

«В то же время опять-таки нужно говорить о том, что противодействие „Шахедам“ — это не только защита в воздушном пространстве, а это и удары по пусковым площадкам. Недавно была уничтожена одна из пусковых площадок. Существенно повреждены и соответственно были определенные потери», — рассказал Храпчинский.

Психологическое давление и снабжение «с конвейера на фронт»

Комментируя информацию о маркировке на российских дронах, эксперт призвал не делать выводы только по надписи на корпусе.

«Давайте начнем с того, что шильдик, на котором написали, что это изготовление августа, не означает, что оно изготовлено августа. К сожалению, Российская Федерация работает не только, условно, очень активно применяет инструменты воздействия, замену каких-либо данных для того, чтобы влиять психологически.

В то же время следует говорить, что в любом случае то, что враг сейчас активно масштабирует свои производственные мощности. Работает непосредственно с конвейера на линию боестолкновения, это означает, что все дроны из конвейера выходят и сразу же идут на линию боестолкновения. Могут что-нибудь накапливаться.

Тем более, мы видели: долгое время было меньше применения ударных беспилотников, а затем одновременно началось активное применение и непосредственно по Киевщине.

То есть с целью привести к психологическому давлению, гуманитарной катастрофе. Соответственно это тактика войны Российской Федерации. То, что они только изготовили и применили, и, опять-таки, повторюсь, враг адаптировал свои возможности для того, чтобы давить на нас своими впечатлениями. Наша главная задача — это противодействовать этому», — подчеркнул эксперт.

Смена тактики: почему враг сокращает маршруты полетов

Храпчинский также обратил внимание на изменение маршрутов российских беспилотников. По его словам, если раньше «Шахеды» могли долго кружить и менять маршруты, то сейчас враг использует более короткие траектории.

«Давайте вспомним, как летали „Шахеды“ на кружившие ДВС, накручивали разнообразные маршруты, шли по разным маршрутам для того, чтобы запутать или обойти наши средства противовоздушной обороны.

А сейчас мы говорим о том, что они летают по самому короткому маршруту, условно 20 минут, что позволяет сократить время реакции для нас.

И, соответственно, нужно говорить о том, что имеющееся количество радиолокационных средств не позволяет нам качественно выявить и сопроводить такие воздушные цели. Поэтому я постоянно подчеркиваю увеличение средств тактического уровня. Какие бы позволили нам обнаруживать, вне зависимости от высоты и скорости пролета, любую воздушную цель на всем этапе ее пролета до этого 20-минутного.

И, соответственно, нужно говорить о том, что враг активно использует прорыв против воздушной обороны за счет сокращения времени реакции нашего», — сказал он.

В то же время, новые реактивные беспилотники, по словам Храпчинского, не заменят обычные «Шахеды», а будут дополнять их во время комбинированных атак.

Ранее в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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