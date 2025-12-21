Прорыв РФ в Сумской области: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Сумщина

По состоянию на 14:00 21 декабря в поселке Грабовское Сумской области продолжаются бои. ВСУ прилагают максимум усилий к выбиванию оккупационных войск на российскую территорию.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

«Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне отсутствуют», — говорится в сообщении.

В свою очередь, стремительное наступление РФ в районе Грабовского прокомментировал начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов в комментарии «РБК-Украина». Поэтому Силы обороны отошли с нескольких позиций.

«20 декабря 2025 года российские войска превосходящими силами пересекли государственную границу Украины вблизи населенного пункта Грабовское, расположенного на границе с РФ в Краснопольском поселковом обществе Сумской области. В результате стремительного наступления противника подразделения Сил обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. Сейчас в поселке продолжаются бои. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне сейчас отсутствуют», — отметил он.

Ранее ВСУ опровергли заявления РФ о прорыве россиян в Лимане.

«Подразделения корпуса отбивают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город», — подчеркнул командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий.