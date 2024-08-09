"Прорыв" российской границы: в CNN назвали возможную цель Украины

Военное руководство Украины могло рискнуть вторжением в Курскую область РФ с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны.

Об этом говорится в материале CNN "Почему украинские генералы могли рискнуть вторжением в Россию".

Авторы публикации пишут, что едва ли не впервые за всю войну "заговорили о переговорах". В частности, доля украинцев, одобряющих переговоры, составляет меньшинство, но растет.

"Россию могут пригласить принять участие в следующей мирной конференции, которую проведет Украина и ее союзники. Над Киевом пылает вероятность президентства Трампа. Важно помнить, что внешняя политика Запада является постоянно меняющимся зверем, который постоянно истощается. Постоянная поддержка Украины со стороны НАТО есть исключением. По мере того как война приближается к четвертому году, вопрос о том, как она закончится, будут становиться все громче", — говорится в публикации.

В CNN подчеркивают, что сейчас перспектива урегулирования путем переговоров теперь "менее далека". Именно поэтому и Киев, и Москва будут вовсю пытаться улучшить свою позицию на поле боя.

"Неясно, мотивировано ли наступление Украины на Курск этим или просто целью нанести вред там, где противник слаб. Но это представляет собой редкую и серьезную рискованную игру с ограниченными ресурсами Киева и поэтому может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди — большие изменения ", – говорится в публикации.

Напомним, ранее в Forbes объяснили, что не так с рейдом и почему Запад не в восторге. В частности, в публикации Дэвиса Экса говорилось о том, что задействованные в прорыве российской границы силы больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под натиском оккупантов.

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