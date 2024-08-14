"Прорыв" в Курскую область: какую территорию контролируют ВСУ

Украинские военные контролируют более 40 населённых пунктов.
В результате операции в Курской области РФ украинские военные взяли под контроль более 40 населенных пунктов.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что сослались на информацию президента Владимира Зеленского, что в результате операции ВСУ взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. Впрочем, по данным мониторинга ISW геолокационных видеоматериалов, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали около 41 населенного пункта.
Разница в данных в ISW объяснили тем, что в российской области много чрезвычайно малых населенных пунктов, а также не учтенных в подсчете. Впрочем, даже такие разногласия не опровергают официальные сообщения Украины, а скорее "следствие неотъемлемых ограничений методологии Института, базирующейся на открытых источниках, и стремление использовать только общедоступную информацию".
"Институт изучения войны не считает, что украинские силы контролируют всю территорию в пределах максимального объема заявленных продвижений ВСУ в соответствии с определением "контроля", использующего ISW", — говорится в отчете.
Напомним, военный обозреватель Денис Попович оценил, удастся ли армии РФ выбить ВСУ. По его словам, русская армия потеряла много военной техники и личного состава. Вооруженные силы РФ не в состоянии выбить освободительные войска со своей территории.
Читайте также:
- "Сдерживай. Кем? Они едва ходят и теряют сознание": командир эмоционально раскритиковал методы мобилизации
- Наступление в Курской области: эксперт удивил тактикой, гарантировавшую успешное продвижение ВСУ
- Наступление на Россию: Китай отреагировал на события в Курской области