"Прорыв" в Курскую область: какую территорию контролируют ВСУ и когда РФ может вернуть ее

Внезапный "прорыв" украинских войск вглубь территории РФ в Курской области стал серьезным вызовом для президента-диктатора Владимира Путина и его власти, а возвращение утраченных территорий под контроль Кремля может занять год.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Авторы материала пишут, что атака на Курскую область застала врасплох российскую оборону, которая была слабо укомплектована и, похоже, ничего не знала о подготовке украинских сил.

"Это провал всей системы разведки, и поскольку Путин несет за это ответственность, понятно, что это удар по Путину", — заявляет политический аналитик Сергей Марков.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины заняли уже более 20 пограничных российских сел и частично, по меньшей мере, один город, а теперь продвигаются к Курской АЭС. Авторы статьи отмечают, что у украинских бригад будет время окопаться на укрепленных позициях. Это потенциально даст Киеву мощный козырь в случае предстоящего прекращения огня или мирных переговоров.

Успехи Киева сильно бьют по репутации российской власти и военных. Если армия РФ будет наступать с той же скоростью, что и по другим направлениям, то оккупантам понадобится год, чтобы отразить утраченные территории в Курской области.

"Украинские силы явно продвинулись достаточно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или действительно намерены контролировать, остается неизвестным", — высказался старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Некоторые российские аналитики также выражают опасения, что отвоевание захваченной территории может занять немало времени, если полномасштабное контрнаступление российских подкреплений затянется.

Журналисты WP также отмечают, что успешная операция в России, которая началась после двух лет боевых действий почти исключительно на территории Украины, имела психологическое значение, потому что поднимает боевой дух не только украинских войск, но и гражданского населения. Что больше – "прорыв" демонстрирует слабость и неэффективность армии РФ.

Напомним, в CNN назвала возможную цель Украины во время "рейда" в Курскую область. Авторы статьи "Почему украинские генералы могли рискнуть вторжением в Россию" считают операцию на территории РФ — "рискованной игрой".

Тем временем в ISW оценили, чем "прорыв" обернется для "фюрера" Владимира Путина. Кремль постарается вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и прекратить украинскую активность вглубь России.

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