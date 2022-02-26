Прорыв в отношениях с Италией: Зеленский рассказал о поддержке мировых лидеров

Прорыв в отношениях с Италией: Зеленский рассказал о поддержке мировых лидеров

Он отметил чрезвычайный результат в отношениях с Италией.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел ряд переговоров с мировыми лидерами.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении вечером 26 февраля.

"Мир увидел: украинцы сильные, могучие, смелые. Украинцы на своей земле и никогда никому ее не отдадут. Поэтому не удивительно, что у таких великих людей друзья мощнее врагов. В течение дня, каждый час я говорил с лидерами государств — друзьями Украины", – сообщил Зеленский.

Он отметил чрезвычайный результат в отношениях с Италией.

"Это действительно новая глава для наших государств. Разговор с Марио Драги, премьер-министром Итальянской республики поставил все на свои места", — сказал он.

Также Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ход отпора, который Украина дает врагу. "Получил полную поддержку (от индийского премьера. — Ред.)", — заверил Зеленский.