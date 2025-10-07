ТСН в социальных сетях

Украина
852
1 мин

Прорыв в тумане: РФ продолжает продвигаться на Днепропетровщине — DeepState

Аналитики фиксируют продвижение врага на Днепропетровщине, ситуация возле Вербового обостряется.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Как оккупанты обошли оборону в направлении Покровского

Как оккупанты обошли оборону в направлении Покровского / © Deepstatemap

Российские оккупанты продолжают продвигаться в Днепропетровской области.

Об этом пишет аналитический канал DeepState.

По информации канала, используя туман, россияне зашли в Алексеевку (Днепропетровской области), расположенную севернее Вербового в направлении поселка Покровское (не путать с Покровском).

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

DeepState пишет, что за последние двое суток несколько групп окупантов вошли в село с востока.

«Из группы, которая на фото, трое россиян были убиты. Враг пользуется погодными условиями и активно ищет места для просочения», — говорится в сообщении.

Ранее россияне отчитывались о захвате другого одноименного села Вербовое — только в Запорожской области. В ВСУ опровергли эту информацию.

