Прорыв в тумане: РФ продолжает продвигаться на Днепропетровщине — DeepState
Аналитики фиксируют продвижение врага на Днепропетровщине, ситуация возле Вербового обостряется.
Российские оккупанты продолжают продвигаться в Днепропетровской области.
Об этом пишет аналитический канал DeepState.
По информации канала, используя туман, россияне зашли в Алексеевку (Днепропетровской области), расположенную севернее Вербового в направлении поселка Покровское (не путать с Покровском).
DeepState пишет, что за последние двое суток несколько групп окупантов вошли в село с востока.
«Из группы, которая на фото, трое россиян были убиты. Враг пользуется погодными условиями и активно ищет места для просочения», — говорится в сообщении.
Ранее россияне отчитывались о захвате другого одноименного села Вербовое — только в Запорожской области. В ВСУ опровергли эту информацию.