Прорыв в защите неба: Fire Point впервые испытала ракету FP-7.X

Ракета FP-7.X / © скриншот с видео

Реклама

Украинская оружейная компания Fire Point провела первое испытание зенитной ракеты FP-7.X, которая станет основой для будущего противобаллистического перехватчика FREYJA.

Об этом исполнительный директор Fire Point Ирина Терех сообщила в сети X, опубликовав соответствующее видео.

В своей заметке она отметила, что государства чаще проигрывают войны не на поле боя, а в институтах, лабораториях и производстве, и подчеркнула необходимость развития собственных технологических возможностей и уменьшения зависимости от внешних решений.

Реклама

По ее словам, последнее испытание является шагом к созданию системы, способной обеспечить защиту украинского неба.

«На днях мы сделали чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA. Насколько бы нереальной и амбициозной ни звучала эта цель сегодня, мы прилагаем все возможные и невозможные усилия, для того, чтобы она стала реальностью как можно скорее и Украина смогла закрыть свое небо самостоятельно», — написала Ирина Терех.

Что известно о ракете FP-7.X

По ранее обнародованной информации, ракета FP-7.X имеет дальность до 200 км и боевую часть массой 150 кг. Ракета способна развивать скорость в диапазоне 1500-2000 м/с.

Система оснащается головкой самонаведения с инфракрасным принципом работы, а также предусматривает интеграцию полуактивной ГСН компании Diehl Defence.

Реклама

Для обнаружения целей планируется использование радаров дальнего радиолокационного обнаружения SAAB Giraffe 8A/4A (Швеция), Thales Ground Master 400 (Франция) и Hensoldt TRML-4D (Германия).

Пусковой платформой должна стать легкая мобильная установка собственной разработки, а ключевым элементом интеграции с системами ПВО и ПРО Украины определен протокол Link 16.

Напомним, украинская компания Fire Point совместно с партнерами разрабатывает новую систему ПВО. Речь идет о новом комплексе противовоздушной обороны, который будет называться FREYJA. Он должен стать аналогом системы Patriot.

Новости партнеров