"Прорываются": спутница оккупанта жалуется на успех ВСУ и удары по Крымскому мосту – перехват

Оккупанты и их родственники уже четко осознают, что ВСУ выгонят каждого врага с украинской земли.

Так, подруга или жена российского военного обсудила успех ВСУ в районе Роботиного в Запорожской области. Речь также шла о поражении Крымского моста и активности украинцев на Херсонском направлении.

Об этом стало известно из перехвата, обнародованного ГУР МО.

Спутница оккупанта обсудила с ним успех Сил обороны Украины

"Херсон еще будет"

По словам собеседницы, Силы обороны продвигаются, иногда пытаются "на 500 метров вглубь зайти".

"Херсонское направление они не оставляют попыток. Они все бомбят Крымский мост, и Херсон там сейчас будет еще. Херсон и Запорожье – это две горячие точки", – говорит женщина.

Особое внимание она сосредоточила на подготовке украинских войск ко "дню Украины". Мол, до 24 августа, Дня Независимости Украины, будет наблюдаться увеличение боевой активности со стороны ВСУ, потому что подтягивается немало техники. Кроме того, во время беседы россиянка посетовала на поражение Крымского моста.

Женщина констатировала, что "там, куда едет оккупант, очень опасно". Она посоветовала ему "брать самое дорогое с собой", в том числе – фото и телефон.

Ранее военный оккупационной армии посетовал, что в вооруженных силах РФ господствует неравноправие. И так будет продолжаться, уверен он, еще долго.

Читайте также: