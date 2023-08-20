"Прорывная договоренность": Зеленский заинтриговал анонсом по получению F16

Президент Владимир Зеленский сфотографировался у F-16 с премьером Нидерландов Марком Рютте и заинтриговал анонсом о получении истребителей.

Фото главы государства появилось на его странице в соцсети.

"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марку! Спасибо всем, кто помогает! Победим", — говорится в сообщении президента.

Владимир Зеленский и Марк Рютт.

Также Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 самолета F-16. Истребители будут предоставлены Украине после тренировки украинских пилотов и инженеров. Президент подчеркнул, что это еще один шаг к усилению воздушного щита Украины.

"Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", – добавил глава государства.

Как сообщалось, 20 августа Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. будет обсуждать поставки F-16. Отмечалось, что главный вопрос этого рабочего визита – F-16 для Украины.

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