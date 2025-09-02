Прощание с Андреем Парубием: что рассказали люди, которые пришли на похорон во Львове

Андрей Парубий / © УНИАН

Во Львове продолжается прощание с Андреем Парубием , которое началось несколько часов назад в Соборе Святого Юра. На похороны пришли сотни людей — политики, соратники, друзья и просто львовяне, решившие чтить погибшего.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

Что известно о прощании с Парубием

В Соборе Святого Юра началась прощальная служба с Андреем Парубием. Поток людей, приходящих отдать политику, не останавливается. Среди них и коллеги, и друзья, и те, кто знали его лично, и те, кто просто хочет провести в последний путь.

После богослужения траурная процессия движется к площади Рынок. Это давняя традиция Львова, когда город замирает, что воздать честь. Так прощаются с известными людьми, а также с погибшими воинами, возвращающимися на щите. Здесь же трубач из городской ратуши исполняет последнюю мелодию как символ прощания целого города.

На Площади Рынок собрались просто сотни людей, чтобы отдать последний почет Андрею Парубию. Здесь не только местные, люди тоже приехали из других областей.

Вот некоторые мнения людей о том, каким человеком был Парубий и оставший после себя масштаб следа:

«Мы не здешние, мы приехали из Закарпатья. Проститься и отдать честь»

«Вся Украина сегодня в скорби и это столб нашей нации. Дай Бог, чтобы мы стояли дальше. Когда идет такой человек, это только для нас призыв быть еще более устойчивым и продолжать его дело»

«Война России. И Андрей – символ, очень яркий символ. И это месть за то, что он сделал. Но оно так не работает, потому что он успел не только сшить государство, но и передать свой огонь тысячам людей»

Кратко о деятельности Андрея Парубия

Еще в конце 80-х Андрей Парубий стал одним из руководителей националистической организации «Наследие». Участвовал в пикетах.

После его убийства в соцсетях распространяли символическое фото из юношеских обучений в Карпатах. Там Андрей Парубий становится живым мостом между двумя скалами, чтобы молодежь могла перейти дальше. Для многих это метафора его жизни, говорят коллеги. Он всегда был тем, кто подставлял плечо и помогал другим пройти тяжелые испытания.

В большую политику пришел с оранжевой площадью. Во время революции достоинства он стал комендантом самообороны. После победы — секретарь СНБО, а затем спикер парламента, где провел языковой закон и курс Украины к ЕС и НАТО. Друзья и соратники Парубия уверены, что за его убийством стоит Москва.

После прощания похоронная процессия двинется на Лычаковское кладбище. Там похоронят политика.

Напомним, вчера, 1 сентября, с политиком и активистом Андреем Парубием прощались в Киеве на Майдане Незалежности. Киевляне и нардепы рассказали, как запомнили погибшего.

«Я помню тот призыв возле Украинского дома, когда «беркутовцев» поймали, их готовы были растерзать, он останавливал все и говорил, что мы не можем быть подобными им, мы имеем честь и достоинство», — говорит киевлянка Галина Бабарик.

То, с чем согласны все присутствующие: Парубий был человеком, всю свою жизнь призвавшим к единству на Майдане. Судьба решила, что теперь тысячи людей на этом месте зажигают лампадки, чтят его молчанием и вспоминают — военные, друзья и однопартийцы. И, учитывая прочитанное и услышанное, складывается четкое осознание — человек прожил жизнь, в которой сделал ряд важных шагов для украинцев и Украины. Это будут ценить и помнить следующие поколения.

«Человек, который делал Украину более украинским, человека, который приближал нас к победе. Он не дождется этой победы, но память о нем приблизит нас к победе», — говорит нардеп Владимир Вятрович.