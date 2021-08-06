Прощание с Евгением Марчуком: стало известно, когда и где похоронят выдающегося государственного деятеля

Прощание с Евгением Марчуком: стало известно, когда и где похоронят выдающегося государственного деятеля

Проститься с выдающимся государственником можно будет завтра, 7 августа.

Прощание с четвертым премьер-министром Украины и бывшим главой СБУ Евгением Марчуком состоится в субботу, 7 августа.

Об этом сообщила пресс служба СБУ в комментарии "Укринформу".

Также читайте Глыба отечественной политики: как генерал КГБ Евгений Марчук стал украинским государственником

"Прощание с Евгением Марчуком — украинским государственным деятелем, первым председателем Службы безопасности Украины, состоится в субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00, в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22", — говорится в сообщении .

Напомним, в четверг, 5 августа, остановилось сердце Евгения Марчука — бывшего премьер-министра, председателя Службы безопасности Украины, выдающегося государственного деятеля. Причиной смерти стало инфицирования COVID-19, что спровоцировало острую сердечно-легочную недостаточность.

Марчук скончался в 80 лет, всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Соцсети запестрели воспоминаниями о выдающемся государственном деятеле и незаурядном человеке. Президент, политики, общественные деятели, родные и близкие Марчука вспоминают какой вклад он сделал в развитие Украины.

Новости Украины: от чего умер первый председатель СБУ Евгений Марчук

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку