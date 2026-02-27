ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
131
Время на прочтение
2 мин

Прощание с зимой и +13°C: синоптик рассказала, какой будет погода в выходные

В выходные, 28 февраля и 1 марта, в Украине ожидается солнечная погода с потеплением до +13 градусов на западе и юге на фоне отступления зимних холодов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Подснежники

Подснежники / © my-flower.com.ua

Зима на Украине официально передает эстафету весной. Уже в эти выходные, 28 февраля и 1 марта, украинцев ждет приятное потепление и солнечная погода, обусловленная влиянием антициклона.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Где будет тепло?

Если вы хотите максимально почувствовать приход весны, специалист советует отправляться на запад или юг Украины. Там столбики термометров поднимутся наивысшее:

  • В дневные часы ожидается от +10 до +13 градусов.

  • Интересно, что в субботу в западных областях может быть даже теплее, чем в южных регионах.

Погода в регионах

На остальной территории Украины температурный режим будет несколько более сдержанным, однако вполне комфортным для прогулок:

  • Днем: от 0 до +6 градусов.

  • Ночью возможны небольшие морозы.

Прогноз на выходные: солнце и антициклон

Благодаря антициклону в большинстве областей 28 февраля и 1 марта будет сухо, а небо будет часто радовать ярким солнцем.

«Атмосфера ценит наше долготерпение и радость этих событий и поэтому постарается солнечной погодой. Должны получиться хорошие селфи наших улыбающихся лиц, веселых ручьев из-под снега и более оживленных птиц», — отмечает Наталья Диденко.

Синоптикиня также напомнила о традиционных проводах зимы, призывая сжигать вместе с символическим чучелом не только морозы и гололедицу, но и тяжелые воспоминания минувшей зимы.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщил, что в некоторых областях в середине марта ожидаются морозы до -13.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie