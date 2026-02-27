- Дата публикации
Прощание с зимой и +13°C: синоптик рассказала, какой будет погода в выходные
В выходные, 28 февраля и 1 марта, в Украине ожидается солнечная погода с потеплением до +13 градусов на западе и юге на фоне отступления зимних холодов.
Зима на Украине официально передает эстафету весной. Уже в эти выходные, 28 февраля и 1 марта, украинцев ждет приятное потепление и солнечная погода, обусловленная влиянием антициклона.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Где будет тепло?
Если вы хотите максимально почувствовать приход весны, специалист советует отправляться на запад или юг Украины. Там столбики термометров поднимутся наивысшее:
В дневные часы ожидается от +10 до +13 градусов.
Интересно, что в субботу в западных областях может быть даже теплее, чем в южных регионах.
Погода в регионах
На остальной территории Украины температурный режим будет несколько более сдержанным, однако вполне комфортным для прогулок:
Днем: от 0 до +6 градусов.
Ночью возможны небольшие морозы.
Прогноз на выходные: солнце и антициклон
Благодаря антициклону в большинстве областей 28 февраля и 1 марта будет сухо, а небо будет часто радовать ярким солнцем.
«Атмосфера ценит наше долготерпение и радость этих событий и поэтому постарается солнечной погодой. Должны получиться хорошие селфи наших улыбающихся лиц, веселых ручьев из-под снега и более оживленных птиц», — отмечает Наталья Диденко.
Синоптикиня также напомнила о традиционных проводах зимы, призывая сжигать вместе с символическим чучелом не только морозы и гололедицу, но и тяжелые воспоминания минувшей зимы.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщил, что в некоторых областях в середине марта ожидаются морозы до -13.