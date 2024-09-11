"Прощай, Су-30!": во время обстрела Украины над Черным морем исчез российский истребитель

Истребители Су-30СМ и Су-35 совершали пуски ракет Х-31П.
Ночью 10 сентября недалеко от Севастополя исчез истребитель Су-30СМ. Это произошло во время атаки по Украине.
Об этом сообщает "Крымский ветер".
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Как отмечают, взлет Су-30СМ произошел с аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Так, Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных (стреляли по башням в море), после чего исчез с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край России).
"Сейчас в летных частях суматоха из-за невозвращения борта на аэродром, проводятся поиски в море. Какая напасть произошла, сказать сложно. Возможно, F-16 приложился к агрессору. Или российский летун решил самоликвидироваться, протаранив Черное море", — отметили в сообщении.
Кроме того, обнародовали карту, на которой выделен красный квадрат. Объясняют, что в этой зоне нашли масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Впрочем, поднять ничего россиянам не удалось.
Ранее бойцы подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25. Это момент попал на видео.
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