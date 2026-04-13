Проще сесть в тюрьму: «Тавр» объяснил, почему украинцы начали нападать на ТЦК

Нынешний кризис с мобилизацией и агрессии против представителей ТЦК является следствием отсутствия стратегической информационной политики и системных ошибок в управлении.

Такое мнение высказал бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ «Азов», экс-узник Кремля Богдан Кротевич, передает «ЦензорНет».

По его словам, тема уклонения, мобилизации и СЗЧ очень сложна.

Это все комплексные вещи, которые нельзя разделять. Конечно, есть закон и обязанность мужчин старше 25 лет служить. Это никто не подвергает сомнению. Однако я был военнослужащим и понимаю, почему некоторые люди не хотят сюда уходить. В общем, я — абсолютный сторонник рекрутинга. Наивно верю: если военная служба будет отвечать требованиям закона и тем обещаниям, которые само же государство прописывает (когда тот же рекрутинг подчеркивает: ты вступаешь в наши ряды и год или два стопроцентно служить, где избрал, например, в ПВО, то там и будет), процесс будет происходить не так, как сейчас. Будет достаточно людей, которые пойдут служить без каких-либо насильственных методов», — считает Кротевич.

Кроме того, он призывает власти сделать так, чтобы уклоняющиеся люди имели определенные сложности в гражданской жизни — блокирование личных счетов, невозможность рассчитываться карточками и тому подобное.

«Но повторяю: я понимаю, почему люди не хотят. Потому что не знают, что с ними произойдет после мобилизации. Считаю, что подразделения, занимающиеся принудительной мобилизацией, в данном случае ТЦК должны быть полностью выведены из состава Вооруженных Сил Украины и переданы в подчинение Министерства обороны. Это непременно. У военных такая довольно интересная профдеформация (у меня тоже) — определенная чрезмерная жесткость, чрезвычайная скорость принятия решений и закрытие потребностей», — говорит Кротевич.

По мнению Кротевича, территориальные центры комплектования (ТЦК) должны быть полностью выведены из состава Вооруженных сил Украины и переданы в подчинение Министерства обороны. Это нужно для сотворения системы гражданско-правового контроля.

«Офицер из одной из военных администраций сказал: „Мне Сырский установил план, и я буду его выполнять“. Но так не должно работать! Потому что господин Главнокомандующий, конечно, должен думать по фронту и формировать потребности в Министерстве обороны, но оно, в свою очередь, должно осуществлять гражданско-правовой контроль Генштаба. Сейчас этого не происходит. Поэтому иногда мы видим на улицах, откровенно говоря, ахинею. А российская пропаганда это поддерживает и уродует», — говорит «азовец» о действиях ТЦК

По его мнению, через СМИ распространяется полное недоверие к ТЦК. И людям начинает казаться, что проще убить или ранить представителя ТЦК или полицейского, сесть в тюрьму, но не попасть в армию.

«Ведь речь идет сразу о штурмовых полках (Сырского. — ред.). Здесь, понимаете, очень сложный вопрос. Оно с каждым днем только усложняется. Потому что нет реакции на их создание, то, что показывают в соцсетях. И чем дальше это зайдет, тем сложнее будет решить эту проблему», — предупреждает Кротевич.

Ранее Богдан Кротевич заявил о больших потерях в некоторых штурмовых полках.