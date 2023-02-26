Прощенное воскресенье 2023 года: картинки на украинском языке, поздравления и прощения

В этот день принято прощать все грехи и обиды. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Прощенным воскресеньем, а также картинки на украинском языке.

26 февраля христиане восточного обряда будут праздновать Прощенное воскресенье. Она предшествует началу Великого поста, который продлится до Пасхи. Важнейшая традиция этого дня — просить прощения у друзей, родственников, знакомых, а также простить их в ответ.

Прощенное воскресенье: приветствие в прозе

Сегодня светлый праздник – Прощенное воскресенье. Ничто не ранит так больно и точно, как оскорбительные слова, поэтому прошу у тебя прощения за все! Простим друг друга наши ошибки и в дальнейшем будем мудрее. Желаю тебе освободить свою душу от образа этого дня. Пусть в твоей жизни все будет хорошо! Обнимаю!

Прощенное воскресенье: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Прощенным воскресеньем! Я хочу извиниться за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть все плохое останется в прошлом. Желаю тебе здоровья, благополучия, крепкой веры и душевного тепла.

Прощенное воскресенье: картинки / Фото: ТСН.ua

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С праздником тебя! Пусть каждый, у кого ты попросишь прощения в Прощенное воскресенье, тебя простит, чтобы светлый праздник не омрачился образами. Я искренне прощу у тебя прощения за неосторожно сказанные слова, которые могли тебя оскорбить! Пусть наградой за твое прощение станет душевное спокойствие.

Прощенное воскресенье: картинки / Фото: ТСН.ua

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Прости меня за все! Пусть Прощенное воскресенье принесет счастье и подарит мир в душе, чтобы наша жизнь была светлой и чистой, не омраченной образами и огорчениями.

Прощенное воскресенье: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Прощенным воскресеньем! В этот праздник хочется извиниться за все, ведь так часто мы оскорбляем друг друга нечаянно. Пусть рядом будут настоящие друзья и близкие люди, а в сердце царит гармония и любовь

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