"Просчитаны вероятные направления": в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью

"Просчитаны вероятные направления": в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью

Украина укрепляет границу с Беларусью техникой, военными и беспилотниками.

Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне обострения ситуации на польской границе. К участку украино-белорусской границы стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в комментарии РБК-Украина.

Он заверил, что Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Он обьяснил, что меры по инженерному обустройству украинско-белорусской границы продолжаются для сдерживания потока мигрантов в случае необходимости.

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", – заявил Енин.

Он добавил, что Беларусь должна осознавать, что границы уже подготовлены к провокациям.

"Уже просчитаны вероятные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты", – сказал замминистра внутренних дел.

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