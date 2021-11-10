"Просчитаны вероятные направления": в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью

Украина укрепляет границу с Беларусью техникой, военными и беспилотниками.
Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне обострения ситуации на польской границе. К участку украино-белорусской границы стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в комментарии РБК-Украина.
Он заверил, что Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Он обьяснил, что меры по инженерному обустройству украинско-белорусской границы продолжаются для сдерживания потока мигрантов в случае необходимости.
"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", – заявил Енин.
Он добавил, что Беларусь должна осознавать, что границы уже подготовлены к провокациям.
"Уже просчитаны вероятные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты", – сказал замминистра внутренних дел.
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