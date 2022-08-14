"Прощупывали" мощь ВСУ: вблизи Соледара оккупанты скрылись после неудачной разведки боем

В Донецкой области на Бахмутском направлении ВСУ отразили попытки оккупантов провести разведку боем.

После того, как ВСУ нанесли по ним огневое поражение, оккупанты спасались бегством.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении оккупанты из артиллерии и танков обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны и нанесли авиационных ударов в районах Соледара и Веселой Долины.

Также враг вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Оккупанты предприняли попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, потерпели огневое поражение и сбежали. Противник вел наступательные действия в районе Зайцево, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются", – сообщили в Генштабе.

Напомним, глава военной разведки Британии рассказал, сможет ли Украина до конца года вернуть оккупированные РФ территории.

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