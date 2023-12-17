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Проседание грунта возле станции метро "Демеевская": что говорят власти Киева

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Проседание грунта возле станции метро "Демеевская": что говорят власти Киева

Просадка грунта возле станции метро "Демеевская" Фото: Telegram/Лачен

Просадка состоялась еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

Просадка грунта вблизи станции метро "Демеевская" состоялась еще до закрытия шести станций "синей" ветки метро. Сразу за этим установили усиленный постоянный надзор и контроль. В целом, критических изменений специалисты не зафиксировали.

Об этом говорится в заявлении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сейчас состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется, говорят в КГГА.

"Профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается", — говорится в заявлении.

Напомним, 17 декабря в соцсетях появились фото последствий просадки грунта вблизи станции метро "Демеевская".

А 8 декабря в столице прекратила работать часть станций синей ветки метро – от "Лыбидской" до "Теремков". Вода подтопила часть метро Киева.

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Дата публикации
Просмотры
203
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