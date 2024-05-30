Просеивали пепел, чтобы найти фрагменты тел: жуткие подробности поиска жертв в "Эпицентре"

Несколько дней продолжалась поисковая операция в разрушенном ударом РФ гипермаркетах "Эпицентр" в Харькове. Найти и идентифицировать тела погибших или их остатки было сложно.

Об этом сообщил руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, чтобы найти всех пострадавших или умерших, следователи изучали записи с камер наблюдения и следили по схеме гипермаркета, где и сколько людей было в момент удара РФ.

"На схеме "Эпицентра" отметки и заметки. Следователи изучили часы видеозаписей. Каждую важную деталь переносили на схему-карту гипермаркета. Именно так и удалось разыскать погибших — места, где их видели на видео, переносили на бумагу и со спасателями и кинологами продолжали поиски уже в здании", — подчеркнул он в своем сообщении.

Тела погибших искали по схеме гипермаркета "Эпицентр". / Фото: Facebook Сергей Болвинов

Последней нашли 41-летнюю руководительницу "Садового центра" Светлану. Она вместе с коллегой направлялась в техническое помещение. Идентифицировать женщину удалось только после проведённого анализа ДНК.

"Последствия удара по гипермаркету были действительно ужасными — собирать остатки погибших пришлось буквально по частям. Наши специалисты и спасатели буквально просеивали пепел, чтобы найти подходящие для идентификации фрагменты тел", — рассказал начальник следственного управления.

Заметим, что всего в результате атаки РФ по "Эпицентру" погибли 19 человек, 54 человека получили ранения.

Напомним, 25 мая РФ ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Оккупанты применили авиабомбу УМПБ Д-30. К моменту атаки внутри помещения было несколько сотен человек.

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