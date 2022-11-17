Прошедший сквозь огонь: как выглядит обгорелый от обстрелов на Киевщине кот через 7 месяцев после спасения

Его фотографии облетели весь мир. Кот из сожженной и разбитой Андреевки на Киевщине стал символом несокрушимости. Животное, несмотря на многочисленные ожоги, выжило и пришло к людям после освобождения населенного пункта. Обгоревшего кота забрали владельцы одного из магазинов.

Через 7 месяцев после этого случая они показали, как выглядит спасенный кот. Фотографии разместили на странице магазина, команда которого заботилась о четырехлапом.

Кота назвали Фениксом, в честь возрождающейся из пепла птицы.

"Феникс, прошло 7 месяцев. Уже почти 5 кг неистового, невероятно пушистого, украинского звериного счастья. Контраст, конечно, невыразим. Терпение, любовь, снова терпение… и вот что уродило. Cами посмотрите, это же счастье, как оно есть", – написали опекуны кота.

Напомним, что в апреле 2022 года в сожженной и изуродованной после оккупации Андреевке нашли кота. Животное было все в ожогах от усов до хвоста. Зооозащитники даже думали, что в результате ожогов и взрывов кот потерял зрение и слух.

Также ранее сообщалось, что в Днепре выхаживают кота, извлеченного из-под завалов АТП после ракетных обстрелов. Животное нашли почти за сутки – кот был контужен и ничего не слышал.

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