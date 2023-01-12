Прошел период судейской безнаказанности: съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия

Около двух лет в Украине не существовало механизма привлечения судей к ответственности из-за отсутствия полного состава ВРП.

В четверг, 12 января, съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия, избрав восемь из восьми членов этой структуры по квоте от судейского сообщества. Последним избранным членом ВРП стал судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сергей Бурлаков.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета судей Украины.

Высший совет правосудия стал полномочным органом и теперь появилась, в частности, возможность привлечь судей к ответственности, которой не существовало из-за неполного состава этого органа почти два года.

В сообщении Совета судей говорится, что сегодняшний шаг "позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать целый ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, связанных с судебной реформой" .

Членами Высшего совета правосудия от съезда судей Украины стали:

Котелевец Алла Викторовна – судья Харьковского апелляционного суда.

– судья Харьковского апелляционного суда. Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС.

– судья Кассационного гражданского суда в составе ВС. Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда.

– судья Львовского окружного административного суда. Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области.

– судья Хозяйственного суда Донецкой области. Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

– судья Северного апелляционного хозяйственного суда. Бондаренко Татьяна Знаменовна – судья Николаевского апелляционного суда

– судья Николаевского апелляционного суда Ковбий Елена Васильевна – судья Херсонского окружного административного суда.

– судья Херсонского окружного административного суда. Бурлаков Сергей Юрьевич – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС.

Все новоизбранные члены ВРП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в ближайшие четыре года.

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Отметим, избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВРП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВРП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.

Напомним, еще в июле 2021 года Зеленский приветствовал принятие закона о судебной реформе. Законопроект о Высшем совете правосудия предусматривает, что действующих членов ВРП и кандидатов на должность проверит на добродетель новый орган – Этический совет.

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