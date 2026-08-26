ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Прошел ВЛК и пишет диссертацию: чем занимается Сырский после отставки

Генерал Сырский после освобождения от гражданских должностей отказался и продолжает службу в Национальном университете обороны.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сырский учится в докторантуре – СМИ

Сырский учится в докторантуре — СМИ / © Александр Сырский

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский после освобождения от должности поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины (НПОУ).

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на собственные источники в окружении Сырского.

Отмечается, что после увольнения Сырский прошел плановый медосмотр. На ВЛК он был признан годным к военной службе. После этого генерал продолжил службу в структуре ВСУ, поскольку НПОУ принадлежит к системе Сил обороны Украины.

«От гражданских должностей отказался. Будет заниматься направлением, которым занимался всю жизнь — систематизировать и передавать приобретенный опыт украинским и западным военным», — отметил источник.

Также отмечается, что Сырский будет писать докторскую диссертацию.

Напомним, что в прошлом месяце 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главкомом ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.

Ранее мы писали, какие претензии у экс-министра обороны Федорова к Сырскому и что повлекло за собой «войну» между ними.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie