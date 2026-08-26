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- Украина
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Прошел ВЛК и пишет диссертацию: чем занимается Сырский после отставки
Генерал Сырский после освобождения от гражданских должностей отказался и продолжает службу в Национальном университете обороны.
Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский после освобождения от должности поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины (НПОУ).
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на собственные источники в окружении Сырского.
Отмечается, что после увольнения Сырский прошел плановый медосмотр. На ВЛК он был признан годным к военной службе. После этого генерал продолжил службу в структуре ВСУ, поскольку НПОУ принадлежит к системе Сил обороны Украины.
«От гражданских должностей отказался. Будет заниматься направлением, которым занимался всю жизнь — систематизировать и передавать приобретенный опыт украинским и западным военным», — отметил источник.
Также отмечается, что Сырский будет писать докторскую диссертацию.
Напомним, что в прошлом месяце 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главкомом ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.
Ранее мы писали, какие претензии у экс-министра обороны Федорова к Сырскому и что повлекло за собой «войну» между ними.