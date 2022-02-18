Прошла 10 километров пешком: в Ровенской области пропавшего ребенка искали сотни людей (фото)

Девочка исчезла по дороге домой.

В Ровенской области нашли без вести пропавшую школьницу 10 километров от дома. Девочку искали 7 часов полтысячи человек.

Об этом сообщили в полиции области.

К поискам пропавшего ребенка привлекли полицейских, работников ювенальной превенции, кинологов и спецназовцев. На помощь прибыли нацгвардейцы, спасатели, лесоводы и жители соседних сел. В общей сложности в спасательной "операции" приняли участие до полутысячи человек.

Ребенок пропал по дороге домой. Школьница учится в лицее в селе Большой Жолудск, а проживает семья в селе Малый Жолудск на хуторе. Так что дорога пролегала через поле.

"Просмотрев камеры видеонаблюдения полицейские выяснили, что из учебного заведения ребенок направился в дом. Впрочем, как сообщил свидетель, которого удалось установить, девочка шла по канаве в противоположном направлении. Поэтому поиски продолжили, ориентируясь на маленькие следы", — рассказывают в полиции.

Именно следы привели правоохранителей в село Полицы, а это приблизительно почти в десяти километрах от села Большой Жолудск. Поисковики начали прочесывать территорию и дома. В сарае одного из заброшенных домов девочку и нашли около часа ночи местные жители.

Испуганного и замерзшего ребенка полицейские одели в форменную куртку и на руках отнесли к машине руководителя местной полиции.

Ребенка сразу доставили в больницу. У нее диагностировали переохлаждение и острую реакцию на стресс.

Сейчас девочка уже дома. Ее жизни ничего не угрожает.

"Радость полицейских, что все завершилось хорошо, была не меньше, чем у родителей, на воспитании у которых еще семеро детей", — подытожили в полиции.

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