Прошла 10 километров с оккупации: Monobank купил дом 98-летней бабушке из Очеретино (фото)

Monobank купил дом 98-летней Лидии Степановне, которая под обстрелами прошла около 10 км, чтобы выйти из оккупированной части села Очеретино Донецкой области. Ее дом разрушили россияне.

Об этом сообщил совладелец monobank Олег Гороховский и обнародовал трогательные фотографии.

"Лидия Степановна с новым домом. Дай Бог ей здоровье!" – написал Гороховский.

Лидия Степановна будет доживать свой век в новом доме / Фото: facebook.com/Олег Гороховский

Историю Лидии Степановны в апреле рассказала Нацполиция. Усталую пешеходку под вечер увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел".

Лидия Степановна самостоятельно вышла из оккупированной части Очеретино, преодолев около 10 километров. Женщина шла пешком, опираясь на палочку. По дороге несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала".

"Держилась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой", — отметили в полиции.

Monobank купил дом 98-летней бабушке из Очеретино / Фото: facebook.com/Олег Гороховский

Женщина рассказала, что дом, который она строила собственными руками, разрушили россияне, а ее родные получили ранения.

Увидев ее на дороге, военные посадили женщину в машину и сконтактировали с "Белыми Ангелами", которые вывезли ее в безопасное место.

Прошла около 10 км: 98-летняя бабушка вышла из оккупированной части Очеретиного

Полиция также нашла родственников Лидии Степановны, которые смогли эвакуироваться в Константиновку.

Напомним, 88-летний Иван Овсяник рассказал, как вышел из Очеретино и об издевательствах оккупантов.

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