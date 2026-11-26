ВВК / © ТСН

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Во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в ходе призыва военнообязанные могут фиксировать нарушения процедуры, требовать учета медицинских документов и обжаловать принятые постановления. Важно делать это последовательно — в зависимости от того, продолжается ли осмотр, уже ли принято решение или человек успел попасть в учебный центр или воинскую часть.

Об этом адвокат АО «Актум» Елизавета Коробейникова рассказала в комментарии УНИАН.

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Какие нарушения могут возникнуть во время осмотра на ВВК

Как пояснила адвокат, в соответствии с Положением о военно-медицинской экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Минобороны № 402, комиссия должна осмотреть человека, провести необходимые обследования, выслушать жалобы и учесть представленные медицинские документы.

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Среди признаков возможных нарушений процедуры Коробейникова назвала:

Игнорирование медицинских документов и жалоб. Врачи не изучают выписки из стационара, результаты КТ, МРТ или анализов либо не вносят жалобы и симптомы в медицинскую карту.

Запись об осмотре, которого не было. В документах указано заключение специалиста, хотя военнообязанный фактически к нему не обращался.

Отсутствие необходимых обследований. Не проводятся предусмотренные процедуры или дополнительные исследования, необходимость в которых вытекает из состояния здоровья человека.

Во время военного положения военнообязанного должны осмотреть шесть специалистов: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог и оториноларинголог. Других врачей привлекают по медицинским показаниям.

Обследование также включает лабораторные анализы крови и мочи, тестирование на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис, определение группы крови и резус-фактора, ЭКГ и рентген органов грудной клетки. Для людей старше 40 лет дополнительно предусмотрены измерение внутриглазного давления и определение уровня сахара в крови.

Если информация о заболевании или травме отсутствует в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), в ВЛК необходимо подать медицинскую форму № 025/о и соответствующие выписки.

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Что делать, если нарушение было выявлено во время осмотра

Если процедура прохождения ВВК ещё продолжается, адвокат советует не ограничиваться устными объяснениями, а последовательно фиксировать все обстоятельства.

В частности, необходимо сообщать каждому врачу о имеющихся жалобах, предъявлять медицинские документы, записывать дату и время осмотра, а также его ход.

Если врачи игнорируют замечания или отказываются учитывать документы, можно подать письменное заявление на имя председателя комиссии. Его следует подготовить в двух экземплярах: один передать адресату, а на втором получить отметку о регистрации с входящим номером. По возможности также следует сделать копию карточки медицинского осмотра.

Как поступить, если решение ВВК уже принято

Если решение комиссии уже вынесено, в первую очередь необходимо получить его копию и зафиксировать дату ознакомления. Именно с этой даты, по общему правилу, исчисляется срок обжалования.

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Кроме того, адвокат советует запросить копию карты обследования в ТЦК и СП или в медицинском учреждении и собрать документы, подтверждающие нарушение процедуры.

Если медицинские документы были утеряны или появились уже после прохождения комиссии, их можно восстановить. В частности, выписку из стационара (выписной эпикриз) можно получить по заявлению, направленному руководителю медицинского учреждения, в соответствии со статьей 39 Основ законодательства Украины об охране здоровья. В то же время в связи с врачебной тайной родственники не могут получить медицинскую информацию без согласия пациента или надлежащих полномочий.

Новые документы, подтверждающие заболевание, которое имелось ещё на момент прохождения ВВК, можно приложить к жалобе. Если же состояние здоровья ухудшилось позже, необходимо обратиться с просьбой о проведении нового осмотра к руководителю ТЦК и СП или в медицинскую службу воинской части.

Что делать после направления в учебный центр

Отдельный порядок предусмотрен для случаев, когда военнообязанный уже находится в учебном центре или воинской части.

По словам Коробейниковой, перед зачислением в списки личного состава, если имеются медицинские основания для отказа в приеме человека на службу, медицинская служба составляет акт об отказе в соответствии с приложением 14 к Положению № 402. После этого руководитель ТЦК и СП должен направить её на осмотр в комиссию более высокого уровня в течение трёх дней.

Если же человек уже зачислен в списки личного состава, необходимо обратиться в медицинскую службу и подать рапорт командиру в соответствии с пунктом 6.1 Положения № 402.

Адвокат привела пример дела, в котором юристы представляли интересы военнослужащего, направленного в учебный центр после экспресс-осмотра без учета предыдущих выписок из стационара.

Юристы запросили документы из больниц, привлекли врача для их оценки и передали материалы в ТЦК, воинскую часть и врачу учебного центра. После дополнительного обследования и повторного прохождения ВВК мужчину признали негодным к военной службе. По оценке адвоката, подобный процесс обычно длится от двух до пяти месяцев.

В какие сроки можно обжаловать решение ВВК

Как правило, жалобу в ВВК более высокого уровня необходимо подать в течение месяца со дня ознакомления с постановлением, но не позднее чем через год после его принятия. Если срок пропущен по уважительным причинам, можно ходатайствовать о его восстановлении.

Постановление ВВК при областном ТЦК и СП можно обжаловать как в штатную ВВК, так и непосредственно в административный суд. Это альтернативные способы защиты, что, в частности, подтверждается постановлением Верховного Суда от 15 октября 2026 года по делу № 440/2634/25 и постановлением по делу № 600/3273/22-а.

В то же время адвокат обратила внимание на пределы судебного разбирательства: суд проверяет соблюдение процедуры и законность решения комиссии, но не ставит диагнозы вместо врачей и не определяет пригодность человека к военной службе.

Кроме того, сама подача жалобы или иска не приостанавливает действие решения ВВК. Сроки обращения в административный суд регулируются статьёй 122 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, мужчину, которого в 2015 году сняли с воинского учета, принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а затем направили на военно-врачебную комиссию. По его словам, медицинский осмотр длился всего 15 минут, после чего его признали годным к военной службе, не проведя надлежащего обследования.

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