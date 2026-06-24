Прошло 5 дней: что известно о поисках девочки, пропавшей в море в Одесской области

Черное море

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В Одесской области спасатели завершили активную фазу поисковой операции 10-летней девочки, которую пять дней назад течение отнесло в открытое море.

Об этом сообщает «УП.Жизнь».

Как сообщила представитель областного управления ГСЧС Марина Мартыненко, сразу после исчезновения военные моряки нашли надувной круг ребенка. После этого продолжались масштабные поиски с участием спасателей.

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Специалисты обследовали как поверхность воды, так и морское дно, однако результатов это не дало. В настоящее время активные поиски прекращены, в том числе из-за опасности для самих спасателей. Дело в том, что операцию проводили на стихийном пляже.

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Напомним, вечером 19 июня в селе Сычавка 10-летнюю девочку унесло в море. Там она отдыхала вместе с прабабушкой. Во время купания на надувном круге ее начало относить в море сильное течение. Известно, что спасатели обнаружили надувной круг, на котором находился ребенок. Ее искали в течение 5 дней. Пока тело не найдено.

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