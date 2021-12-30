До сих пор никого не наказали: почему затянулось наказание виновного в гибели в ДТП в Польше украинского студента

До сих пор никого не наказали: почему затянулось наказание виновного в гибели в ДТП в Польше украинского студента

Потерпевший погиб на месте аварии.

В польском городе Быдгощ 26 августа 2021 года автомобиль насмерть сбил 26-летнего украинца. С момента ДТП прошло уже 4 месяца, однако никого не наказали.

Об этом сообщает bydgoszcz.wyborcza.pl.

По данным издания, 26-летний украинец был студентом, однако летом он подрабатывал на одном из предприятий. В день трагедии мужчина шел по обочине дороги к трамвайной остановке. Там его сбил автомобиль Daewoo Lanos. Потерпевший погиб на месте аварии.

Польское издание отмечает, что со времени аварии прошло уже 4 месяца, однако никого до сих пор не наказали. Подозреваемый в смертельной аварии свою вину признал и раскаялся.

Владзимеж Маршалковский, руководитель прокуратуры города Быдгощ, которая расследует это дело, сообщил, что они ожидают заключения эксперта в сфере дорожного движения и реконструкции дорожно-транспортных происшествий. Если вину водителя докажут, то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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