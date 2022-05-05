"Прошу всех сбавить темп": Венедиктова сообщила, почему нужно воздержаться от высказываний в адрес Шария

"Прошу всех сбавить темп": Венедиктова сообщила, почему нужно воздержаться от высказываний в адрес Шария

Генпрокурор Ирина Венедиктова призвала воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного в Испании пророссийского блоггера Анатолия Шария, ведь в противном случае он с адвокатами попытаются убедить суд в исключительной политической основе привлечения к уголовной ответственности.

"Прошу всех сбавить темп, избавиться от лишних эмоций. Да, я сейчас говорю о задержании на территории Испании Шария", – призвала Венедиктова.

Об этом генпрокурор написала в Сети 5 мая.

Офис генпрокурора подтвердил Министерству юстиции Испании планы о запросе на выдачу Шария.

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до деппутатов всех уровней”, – призвала Венедиктова.

Она объяснила, что Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от добровольной экстрадиции. Если именно так и произойдет, блоггер с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию разнообразных тактик защиты. В частности, они попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения Шария к уголовной ответственности.

Венедиктова также подчеркнула, что Офис генпрокурора никогда и никого не привлекает к ответственности только потому, что у того или иного человека какие-то "неподходящие" политические взгляды.

"Наше персональное отношение к Анатолию Шарию решительно профессиональное – прокуроры считают, что этот человек нарушил закон и должен быть наказан", – отметила генпрокурор.

Она также объяснила, как происходит рассмотрение запроса на экстрадицию. После задержания человека на территории другого государства, суд может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом.

"Другими словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционной процедуре к моменту рассмотрения по существу. При этом мера пресечения – это компетенция испанского суда", – отметила Венедиктова.

Так что, добавила она, любые высказывания представителей украинской власти в адрес блоггера теоретически могут повлиять на решение испанского суда.

"Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", — подчеркнула генпрокурор.

Напомним, утром 5 мая СБУ сообщила о задержании Шария, которому инкриминируют государственную измену и дискриминацию. По данным следствия, Шарий своими видео действовал в ущерб национальной безопасности Украины.

Испанский суд в этот же день отпустил из-под стражи Шария под подписку о невыезде. У него забрали паспорт и обязали являться в суд каждые 15 дней.

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