Просидела несколько дней: в Днепре женщина упала и застряла между металлическими трубами

Просидела несколько дней: в Днепре женщина упала и застряла между металлическими трубами

Истощенную женщину забрали в медучреждения.

В Днепре пожилая женщина застряла между трубами в собственной квартире и не смогла самостоятельно освободиться. Ее освобождали спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

ЧП произошло на улице Набережная Победа в Соборного районе Днепра. В Службу спасения обратилась женщина и сообщила, что ее родственница упала на пол в ванной комнате и рукой застряла между металлическими водопроводными трубами. По словам пострадавшей, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток.

"Специалисты ГСЧС с помощью грузовой стропы приподнял женщину с пола. Гидравлическим розжимом разжали металлические трубы и освободили руку пострадавшего. Из квартиры, расположенной на 5 этаже, пенсионерку доставили к карете экстренной медицинской помощи.

75-летнюю пострадавшую с диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения" госпитализировалив городскую клиническую больницу №16.

Напомним, что в Киевской области 65-летняя женщина по неосторожности упала в открытый люк погреба. При падении она получила перелом и не могла самостоятельно выбраться из погреба.

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