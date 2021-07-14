Просидела несколько дней: в Днепре женщина упала и застряла между металлическими трубами

Истощенную женщину забрали в медучреждения.
В Днепре пожилая женщина застряла между трубами в собственной квартире и не смогла самостоятельно освободиться. Ее освобождали спасатели.
Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
ЧП произошло на улице Набережная Победа в Соборного районе Днепра. В Службу спасения обратилась женщина и сообщила, что ее родственница упала на пол в ванной комнате и рукой застряла между металлическими водопроводными трубами. По словам пострадавшей, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток.
"Специалисты ГСЧС с помощью грузовой стропы приподнял женщину с пола. Гидравлическим розжимом разжали металлические трубы и освободили руку пострадавшего. Из квартиры, расположенной на 5 этаже, пенсионерку доставили к карете экстренной медицинской помощи.
75-летнюю пострадавшую с диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения" госпитализировалив городскую клиническую больницу №16.
Напомним, что в Киевской области 65-летняя женщина по неосторожности упала в открытый люк погреба. При падении она получила перелом и не могла самостоятельно выбраться из погреба.