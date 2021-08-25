Просил не подходить к окнам, а над домом летали квадрокоптер: появились новые подробности по делу о смерти мэра Кривого Рога

О своих переживаниях Константин Павлов рассказывал жене.
Незадолго до смерти мэр Кривого Рога Константин Павлов боялся подходить к окнам, а над его домом летали квадрокоптер.
Об этом заявил адвокат семьи Дмитрия Манелюк.
По его словам, за несколько дней до смерти Константин Павлов говорил жене, чтобы она не подходила к окнам и не выходила на улицу.
"От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптер. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к ним, выходить на улицу и даже сказал не вывешивать стирки на втором этаже, а просил делать это на первом", — рассказал адвокат Дмитрий Манелюк.
Он также добавил, что незадолго до смерти Константин Павлов опасался возвращаться домой. О своей обеспокоенности мэр говорил жене.
"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", — отметил Дмитрий Манелюк.
Напомним, что тело Константина Павлова на веранде дома нашел его помощник. Рядом с ним лежало огнестрельное оружие. Правоохранители рассматривают три основные версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Пока идет следствие, в Кривом Роге определили временно исполняющего обязанности городского головы — им стал Юрий Вилкул.