"Просил прощения у камер, а не у нас": сын погибшего в ДТП в Харькове не верит в искренность раскаяния 16-летнего водителя

"Просил прощения у камер, а не у нас": сын погибшего в ДТП в Харькове не верит в искренность раскаяния 16-летнего водителя

Сын погибшего ожидает от суда строжайшее наказание для подростка — восемь лет колонии.

Сын погибшего в смертельном ДТП с Infinity в Харькове Игоря Носова не верит в искренность раскаяния и слов прощения 16-летнего водителя Николая Х.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Сколько я себя помню, мне 34 года, он всегда был за рулем. Спокойным водителем был. К нарушителям на дорогах относился как все адекватные люди — был недоволен, когда нарушали. Никогда в аварии сам не попадал", — говорит сын погибшего Артём Носов.

По его словам, отец перед гибелью готовился к уходу на пенсию и уже подсчитывал стаж. Игорю Носову было 58 лет.

"Извинения во время суда Х. просил у камер, у нас он ничего не просил. Я видел запись из суда, это для "галочки", я знаю, что это было нечестно — я ему не верю. Интервью его матери, в котором она просила нас с ней связаться, видел, но думаю, что она заучила текст, который подготовили адвокаты. Сейчас такое время, что человека или его номер найти несложно. Адвокаты или родители с нами не связывались", — говорит Артем Носов .

Мужчина убежден, что в произошедшей трагедии есть и вина родителей Николая Х.

"Наверное, ему (Николаю Х. — ред.) никто не говорил, что так нельзя, никто не запрещал, не забирал доступ к автомобилям, потому что он управлял не одной. Лайки, ролики — все это…", — отмечает сын погибшего.

У Игоря Носова остались двое детей и три внука. Сын погибшего ожидает от суда строжайшее наказание для подростка — восемь лет колонии.

Напомним, что столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской поздно вечером 26 октября. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога. Экспертиза признала подростка вменяемым.

Сегодня, 31 декабря, дело Николая Х было направлено в суд.

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