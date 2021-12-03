Просила деньги на лекарства: что известно о попрошайничавшей девочке из Днепра

Просила деньги на лекарства: что известно о попрошайничавшей девочке из Днепра

Соцслужбы приняли семью на учет как ту, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

В Днепре с улицы забрали 10-летнюю девочку, которая просила деньги у прохожих, по ее словам, на лекарства.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Вчера, 2 декабря, в Днепре мужчина нашел на улице ребенка, который просил деньги на лекарства. Он доставил девочку в больницу и вызвал полицию.

Как рассказала начальник управления службы по делам детей Центральной райадминистрации Вита Косян, семья девочки не полная, мать воспитывает двоих детей сама. Есть старший сын, которому 15 лет. По ее словам, мать ребенка, чтобы прокормить семью, работает на двух работах. Семья проживает в 4-х комнатной квартире, санитарное состояние которой требует улучшения.

Вита Касян отметила, что на сегодняшний день семью поставили на учет соцслужб как оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах. Оснований для того, чтобы забирать ребенка из семьи, сейчас нет. За матерью не замечены признаки злоупотребляющего алкоголем человека. Раньше подобных ситуаций в семье не было.

По словам врача девочки, Лии Сегеды, во время поступления в медучреждение девочка кашляла. На ее теле телесных повреждений, свидетельствующих об избиении ребенка, нет.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, мама его навещает.

Напомним, что в Киеве будут судить горе-мать, которая заставляла попрошайничать свою 12-летнюю дочь с физическими недостатками.

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