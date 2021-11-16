Звонили в полицию и кричали, что папа убивает маму: мужчина на глазах у детей зарубил жену в Черниговской области

Муж нанес жене удары топором по голове.

В Черниговской области в селе Кладьковка в ночь с 14 на 15 ноября произошло жуткое убийство. Муж зарубил топором на глазах у детей многодетную мать, 32-летнюю Ирину.

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Об этом сообщает издание "Апельсин".

Погибшую Ирину в селе Кладьковка знали как порядочную женщину. Она заботилась о семье и с любовью воспитывала своих четырех детей 15, 9, 7 и 4 лет. Старший сын в день убийства матери находился вне дома – он учится. Остальным пришлось стать свидетелями кровавой расправы.

Как рассказали дети, папа и мама ссорились, ссора продолжалась некоторое время. 9-летняя Катя звонила в полицию и уговаривала правоохранителей приехать, кричала что "папа убивает маму". Но правоохранители так и не явились.

Разъяренный мужчина сначала избил женщину, а затем ухватился за топор и разрубил жене голову двумя ударами. После этого он забрал документы и деньги и скрылся. Дети только через несколько часов пришли в себя и позвонили в полицию.

Понятно, что подозреваемому в убийстве 43 года. Его сейчас разыскивают правоохранители.

Полиция просит сообщать о местонахождении подозреваемого в убийстве по телефонам 0935790354 (Денис Диброва) или 102.

Напомним, что в Кривом Роге 21-летний мужчина устроил дома резню. Парень порезал мать и тетю ножом на глазах у детей и убил сожителя матери.

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