Просили за свои "услуги" до 10 тысяч долларов: полиция разоблачила еще одну схему для уклонистов

Нацполиция разоблачила группу лиц, которые предоставляли фальшивые документы и консультировали мужчин призывного возраста для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, одной из схем было изготовление поддельных свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, ведь наличие у мужчины троих и более детей, не достигших 18 лет, дают ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

Злоумышленники "просили" за свои услуги до десяти тысяч долларов.

Отмечается, что в группу входили киевлянин, который занимался поиском и инструктажем "клиентов" среди подлежащих мобилизации, и житель Львовской области, роль которого заключалась в изготовлении фальшивых документов и организации сопровождения ухилянцев через государственную границу.

"Один фигурант был задержан при оперативном сопровождении ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области в августе этого года. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ему сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, советов и указаний, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

В октябре удалось задержать и второго организатора преступной схемы.

"За совершение указанного преступления подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", — рассказали в Национальной полиции.

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