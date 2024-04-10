"Просим не употреблять": МОН создало "редполитику" для медиа – журналисты отреагировали

В файле, полученном медийщиками, указано, как правильно и неправильно употреблять названия и аббревиатуры, связанные с ведомством и его деятельностью и т.д.

Министерство образования и науки Украины создало и направило СМИ документ о "редакционной политике для медиа".

С документом МОН можно ознакомиться по ссылке.

Создание "редполитики" обосновали "улучшением взаимодействия" и созданием "качественной коммуникации" с журналистами.

"Для удобства и во избежание ошибок в материалах с упоминаниями МОН мы создали этот файл", – говорится в документе.

Некоторые рекомендации МОН журналистам

В частности, в документе медийщиков попросили всегда указывать полное название учреждения при первом упоминании в тексте, далее – аббревиатурой. В то же время сокращение "Минобразования" попало под "запрет" (с отметкой "Запрещено"), ведь не учитывает научную составляющую. Позже формулировку исправили по "просьбе".

Вариант "рекомендаций" от МОН, который СМИ получили первым Фото: скрин документа

Должности министра, его заместителей и покровительниц советуют писать с маленькой буквы и с употреблением феминитивов.

Некоторые названия и аббревиатуры, к примеру, "вуз", "вуз", "высшее учебное заведение", "высшее учебное заведение", "вузы", "университеты" (в общем смысле), попросили не употреблять. Вместо этого: ЗВО, заведение высшего образования.

Вместо "завуча" употреблять формулировку "заместитель директора", не "учебное заведение", а "образовательное заведение", не "учебный процесс", а "образовательный процесс", не "получать образование", а "получать образование".

"Реорганизацию/ликвидацию/оптимизацию ЗВО" МОН советует называть "модернизацией сети ЗВО/процессом укрупнения".

Также в документе содержатся пояснения терминов и аббревиатур, касающихся образования и науки.

После реакции медийщиков "запрет" заменили "просьбой".

Вторая редакция рекомендаций от МОН

Как отреагировали медийщики

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко назвал документ от МОН "темником" для медиа, ссылаясь на инструкции по освещению тем, которые украинские власти посылали СМИ в начале 2000-х годов.

"Документ смешной и грустный одновременно от начала и до конца, и по названию и по содержанию", – добавил он.

Сообщение Сергея Сидоренко Фото: скрин facebook/Сергей Сидоренко Шеф-редактор издания "Бабель" Екатерина Коберник отметила, что у МОН нет "понимания границ и собственных полномочий".

"Редполитика от МОН для журналистов – это даже не совок. Это полное непонимание границ и собственных полномочий", – подчеркнула Екатерина Коберник.

В МОН оправдались

В министерстве уже отреагировали на критику представителей СМИ. Название "Редполитика МОН для медиа" они заменили "Справочником МОН".

"Этот файл никоим образом не стоит воспринимать как запреты. Он был создан исключительно с рекомендательными целями для того, чтобы объяснить разнообразную образовательную и научную терминологию, показать темы, за которыми можно обращаться к ключевым спикерам МОН и т.д.", — отметила PR-менеджер МОН Анастасия Домбровская в комментарии для "УП. Жизнь".

Советница министра образования и науки Илоны Станкевич признала, что они допустили ошибку, употребив в названии слово "редполитика".

"Мы действительно допустили ошибку с названием и словом "запрещено". Но услышали журналистов и сразу все исправили, потому что этот файл не имеет никакой цели диктовать, как журналистам писать. Мы хотели сделать полезную подборку с терминологией, названиями, должностями и тд. Поэтому прошу воспринимать это исключительно как рекомендации", — написала советница министра по вопросам коммуникаций в Министерство образования и науки Украины в ответ на сообщение редактора "Европейской правды".

Напомним, в Украине планируют уменьшить количество государственных университетов путем присоединения более слабых к более сильным.

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