«Просим отпустить к своим детям»: в Украине требуют изменить правила для некоторых военных

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине зарегистрировали петицию с просьбой разрешить военным, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, увольняться с военной службы.

Соответствующую петицию №41/010608-26эп опубликовали на сайте Кабмина 12 августа.

Реклама

Автор инициативы Валерия Калинич призывает Кабинет министров пересмотреть позицию Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов по законопроекту №15057 и поддержать его принятие.

Реклама

«Сегодня возникла абсурдная ситуация. Если отец ребенка с инвалидностью еще не мобилизован, государство дает ему право на отсрочку. А если его уже мобилизовали — вернуться к своему ребенку он не может. Ребенок — один и тот же. Ее инвалидность — та же. Ее потребность в отчестве никуда не исчезла. Изменился только статус отца», — отметила она.

Автор добавила, что, по данным Минобороны, речь идет о 2 тысячах военных, воспитывающих детей с инвалидностью.

«Не десятки тысяч. Не сотни тысяч. Около 2 тысяч родителей на всю огромную армию. И даже из них далеко не каждый обязательно решит уволиться. Мы говорим о родителях детей, нуждающихся в лечении, реабилитации, постоянном уходе, поездках к врачам, помощи в быту и просто присутствии обоих родителей рядом. Во многих семьях мама годами остается сама с ребенком и круглосуточным уходом», — подчеркнула Калинич.

Она считает, что 2 тысячи военных «не спасут боеспособность ценой тысяч детей с инвалидностью, годами ожидающих их дома», а потому «просим государство отпустить к своим детям».

Реклама

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается мобилизация, поэтому мужчины призывного возраста должны обновлять свои данные в случае изменений персональных сведений и появляться в ТЦК. Адвокаты рассказали, куда ТЦК имеет право прийти для проверки документов у мужчин.

В Украине зарегистрировали петицию с предложениями изменить правила воинской обязанности для женщин в Украине, в частности, предоставить им статус военнообязанных. Комментируя дискуссии в обществе, в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что мобилизацию женщин вводить не собираются.

Новости партнеров