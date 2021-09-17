"Просит прощения за содеянное": в полиции рассказали подробности самоубийства бизнесмена в Харькове (фото)

"Просит прощения за содеянное": в полиции рассказали подробности самоубийства бизнесмена в Харькове (фото)

В соцсетях пишут, что у мужчины был конфликт.

Мужчина, чье тело сегодня, 17 сентября, нашли в одном из кафе Харькова, перед смертью оставил дома записку.

Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.

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Как стало известно, в учреждении, находящемся на проспекте Независимости, нашли мертвым 58-летнего мужчину. В полиции отмечают, что гражданин имел отношение к ресторанному бизнесу. Он покончил с собой выстрелом в голову из ружья, которое было зарегистрирована на него.

"Оружие официально зарегистрировано на покойного. По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное. По адресу продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Убийство") УК Украины", — рассказали в Нацполиции области.

В социальных сетях отмечают, что самоубийство мог совершить владелец ресторана. Ранее у него якобы был конфликт с хозяйкой помещения, в котором расположено заведение.

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