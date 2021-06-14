Прославил страну на весь мир: школьник из Харьковской области победил на международном кинофестивале

Он получил приз — 15 тысяч гривен.

Еще один украинец прославил страну на весь мир. Школьник из Харьковской области победил на международном кинофестивале "Чилдрен кинофест".

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Работа двенадцатилетнего Матвея Глазунова "Мелисса" стала самым лучшим украинским детским фильмом года. Мальчик показал историю о доброй ведьме, которая отправилась в лес в поисках важного ингредиента к своему волшебному зелью. Однако очень увлеклась и заблудилась.

Матвей говорит, что на победу не надеялся, потому что, во-первых, это его первый конкурс, а, во-вторых, он самоучка — снимать свои фильмы учился по роликам в Интернете.

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