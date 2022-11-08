Прославились не только тиктоками: воины "ЛДНР" жалуются, что их систематически насилуют кадыровцы

Тикток-войска Кадырова прославились в Украине не только тиктоками, но и изнасилованиями сослуживцев.

Вояки из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" жалуются на сексуальное насилие со стороны тиктокеров Кадырова.

Видеообращение к "генералу тикток-войск" Рамзану Кадырову записал один из вояк "ЛДНР" с просьбой унять сексуальные предпочтения своих подопечных.

По его словам, чеченцы-кадыровцы неоднократно насиловали мужчин с ОРДЛО.

"Ваши люди, я говорю о ваших подчиненных — чеченцах, неоднократно были замечены за тем, что применяли насилие к другим военнослужащим из "ЛНР", "ДНР". Имеют место факты неоднократного сексуального насилия с их стороны в отношении наших бойцов. Это уже выходит за пределы. На этом фоне повысилась напряженность среди личного состава и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнение поставленных задач", — сказал вояка на видео.

Он обратился к Кадырову с просьбой уделить внимание этому вопросу.

Напомним, что российский воин пожаловался, что их подразделение находится на передовой без продовольствия, а съездить в магазин и купить продукты им не разрешают находящиеся на блокпостах кадыровцы.

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