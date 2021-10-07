Проследил и следом зашел в лифт: в Киеве мужчина напал на двух 9-летних девочек

Проследил и следом зашел в лифт: в Киеве мужчина напал на двух 9-летних девочек

По отношению к ним он совершил действия сесуального характера.

В Киеве мужчина проследил за двумя малолетними девушками, после чего напал на них в лифте и совершил действия сексуального характера.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как стало известно, 50-летний мужчина увидел на улице двух 9-летних девушек и стал за ними следить. Несовершеннолетние зашли в одну из столичных многоэтажек и на лифте решили подняться наверх. В момент, когда дверь кабинки открылась, с ними в нее вошел и мужчина.

Там он напал на школьниц и совершил действия сексуального характера. После чего у одной из них украл деньги и скрылся с места преступления.

"Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя столицы, который в конце августа 2021 года совершил развратные действия в отношении малолетних девочек и обокрал одну из них. Обвиняемому грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", — подчеркнули в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что в Киеве мужчина под предлогом смерти изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта. За это преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Новости Украины: сельские ученики копают картошку вместо сидеть на уроках, так как не имеют Интернета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку