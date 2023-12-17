Прослушивали ли Залужного: СБУ открыла производство

По предварительной информации, обнаруженное прослушивающее устройство находилось в нерабочем состоянии.
СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщили в воскресенье, 17 декабря, в пресс-службе СБУ.
Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ отметили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.
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"По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Любые средства накопления информации или средства удаленной передачи аудиозаписей не обнаружены. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры по расследованию данного правонарушения.
Напомним, ранее появилась информация из источников в "военных кругах", будто в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили "прослушку".
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